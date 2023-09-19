С начала года на Кубани установили 23 зарядные станции для электромобилей

Работы провели с использованием только отечественного оборудования в рамках государственной концепции по развитию электротранспорта и электрозарядной инфраструктуры.

Новые зарядные станций для электромобилей стали доступны жителям Армавира, Геленджика, Абинска, Тимашевска, Тихорецка, Апшеронска, Кореновска, Ейска, Славянске-на-Кубани, Горячего Ключа и Темрюкского района. Вокруг таких заправок оборудуют специальные парковочные места. Чтобы полностью зарядить электромобиль, водителю потребуется 30-40 минут.

До конца декабря в крае рассчитывают установить еще 43 зарядные станции, из них 18 — в Сочи. Остальные появятся в Курганинске, Лабинске, Белореченске, Геленджике, Краснодаре, Кропоткине, Новороссийске, Крымске и Усть-Лабинске.

Всего в следующем году на Кубани планируют установить 53 таких электрозаправки. На их строительство направят федеральные и региональные средства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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