С начала года на Кубани произошло около 500 ДТП с участием мототранспорта

Среди всех случаев ― 51 авария с несовершеннолетними детьми за рулем. По их ошибке погибли два человека. Чтобы бороться с подростками, которые управляют мототехникой без прав, сотрудники ГИБДД проводят рейды.

«Несовершеннолетний мальчик, управляя питбайком, врезался в борт кроссовера. В этот момент мимо проезжал скрытый наряд полиции на гражданской машине. Подростки, увидев сотрудников в погонах, бросились врассыпную. Один из них сбил прохожего с собакой», ― сообщает корреспондент Майкл Шнырев.

На юного виновника аварии и его родителей составили административный протокол, дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Другой подросток, набрав скорость, столкнулся с прохожим, потерял управление и оказался в кустах. Сотрудникам ГИБДД пришлось оказывать ему первую помощь.

«Он наехал на меня, идущего с собакой. У меня был еще пакет в руке, он и пакет оторвал, собаке тяжко, не может стоять на лапах», ― сетует пострадавший Виктор.

Животному понадобилась помощь ветеринара.

По словам местных жителей, в Молодежном микрорайоне Краснодара подростки без водительских прав ежедневно устраивают гонки на мотоциклах. Люди устали от постоянного шума и аварийных ситуаций.

«Ежедневно начинаются гонки на заднем колесе, постоянно гоняют. Правила никто не соблюдает. До полуночи с громким звуком катаются на заднем колесе. Переломали нам все столики. Управы на них нет, потому что они несовершеннолетние», ― рассказывает житель Краснодара Руслан Пистоль.

«Несовершеннолетние не имеют права управления транспортным средством, не должны управлять им по дорогам общего пользования, это является спортинвентарем. Спортинвентарем разрешено управлять на закрытых площадках, на тех полях, которые не являются дорогами общего пользования. Также в возрасте с 16 лет при наличии водительского удостоверения», ― отмечает начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения УМВД России по Краснодарскому краю Владимир Петраков.

Во время рейда стражи порядка поймали восемь нарушителей, которые управляли транспортом без водительских прав. Полицейские раздали подросткам памятки с правилами дорожного движения и информацией о необходимой экипировки.

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