Два школьника на мопедах не поделили дорогу в станице на Кубани

Авария произошла 10 июля около 10:00 в станице Новолеушковской в Павловском районе.

По предварительным данным, 15-летний подросток ехал на мотоцикле «Альфа» и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустил 14-летнего подростка также на мопеде «Альфа».

Произошло столкновение, в результате которого оба подростка получили травмы, их госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оба подростка управляли мототехникой, не имея при этом водительских прав. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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