«Газель» с пассажирами перевернулась в кювет в Краснодарском крае

Авария с участием маршрутки и легкового отечественного автомобиля произошла 11 июля около 11:10 на трассе Лабинск — Мостовской — граница КЧР в Мостовском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2121 поворачивал налево и не пропустил микроавтобус «Газель», который обгоняла в разрешенном месте. После столкновения «Газель» выехала с дороги в кювет и опрокинулась. Микроавтобус ехала с пассажирами по маршруту № 4111 Майкоп — Черкесск.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля ВАЗ и 4 пассажира маршрутного автобуса, в том числе и 4-летняя девочка.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: два водителя пострадали в массовом ДТП с участием большегруза в Краснодаре.