С начала года на Кубани произошло 17 преступлений, организованных СБУ

Об этом сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на пресс-конференции.

По его словам, в текущем году на Кубани зафиксировали 17 преступлений, совершенных по заданию украинских спецслужб. Большинство из них были связаны с поджогами релейных шкафов на железной дороге. Такие преступления организовывают для столкновения поездов на путях.

На преступников, выполнявших задания спецслужб Украины, завели уголовные дела о диверсии по ст. 281 УК РФ и государственной измене по ст. 275 УК РФ.

«Все должны быть начеку. Вы видите, что идет угроза со стороны СБУ об усилении работы диверсионных групп на территории РФ», — цитирует Табельского ТАСС.

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