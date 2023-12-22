С начала года на Кубани произошло 17 преступлений, организованных СБУ
Об этом сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на пресс-конференции.
По его словам, в текущем году на Кубани зафиксировали 17 преступлений, совершенных по заданию украинских спецслужб. Большинство из них были связаны с поджогами релейных шкафов на железной дороге. Такие преступления организовывают для столкновения поездов на путях.
На преступников, выполнявших задания спецслужб Украины, завели уголовные дела о диверсии по ст. 281 УК РФ и государственной измене по ст. 275 УК РФ.
«Все должны быть начеку. Вы видите, что идет угроза со стороны СБУ об усилении работы диверсионных групп на территории РФ», — цитирует Табельского ТАСС.
Читайте также: обвиняемый в убийстве офицера-подводника Станислава Ржицкого в Краснодаре Сергей Денисенко признался, что работал на СБУ.