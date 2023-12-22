Обвиняемый в убийстве офицера-подводника Ржицкого в Краснодаре работал на СБУ

Подозреваемый по делу об убийстве бывшего командира подводных лодок «Алроса» и «Краснодар», заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого дал признательные показания.

Сергей Денисенко признался, что убийство экс-капитана подлодки организовано сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе прокуратуры по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского.

«Денисенко вину признал в полном объеме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъемки, сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему, а также описал маршрут своих передвижений во время и после преступления, а также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ, от которых он получал указания по реализации задуманного преступления», — цитирует пресс-службу прокуратуры ТАСС.

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