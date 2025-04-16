С начала года на Кубани от укусов клещей пострадали 473 человека

Число обратившихся в медучреждения Кубани после укусов клещей выросло в 1,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сообщается, что с начала года от укусов клещей пострадали 473 человека. Из них 227 — дети до 14 лет.

На Черноморском побережье с укусами клещей обратились 97 человек, в том числе 43 ребенка. На Азовском побережье в больницы с аналогичной жалобой обратились восемь человек, из которых четверо — дети. Уточняется, что в детских оздоровительных учреждениях края случаев укусов клещами не зафиксировано.

С начала года методами ИФА и ПЦР на клещевые инфекции исследовали 1 тыс. 118 клещей, снятых с людей и с объектов внешней среды. Из 204 клещей, которых сняли с людей, в 16% случаев специалисты зафиксировали положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз.

На Кубани регулярно обрабатывают общественные территории от клещей, с дальнейшим контролем качества проведенных мероприятий. На данный момент обработали свыше 100 га, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире обработку от клещей проводят с 14 по 17 апреля на территории городских кладбищ.

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