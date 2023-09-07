С начала года на Кубани Фонд микрофинансирования выдал более 600 займов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с января региональный Фонд микрофинансирования выдал займы на сумму 1,4 млрд рублей.

«Сегодня для предпринимателей и самозанятых в нем доступны 23 программы поддержки. Их востребованность ежегодно возрастает, потому что условия выгоднее, чем в банках. Продукты Фонда наиболее популярны у аграриев, производителей, а также в сферах торговли и грузоперевозок. Они позволяют развиваться малым и средним компаниям, микробизнесу и даже стартапам», — рассказал Кондратьев.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края занимает лидирующее место среди подобных организаций в стране. Его работа помогает развитию малого и среднего бизнеса. По итогам семи месяцев текущего года на Кубани создали 35,9 тыс. новых субъектов МСП. Отмечается, что это на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди программ поддержки, разработанных фондом, есть займ «Специальный ЧС» для бизнеса, пострадавшего от стихии. Также для компаний категории «социальное предпринимательство» действует займ «Социальный». Импортозамещающим, высокотехнологичным, инновационным производствам предоставляется займ «Промышленник», «IT технологии». Для поддержки местных производителей действует займ «Сделано на Кубани». Также имеются программы для тех, кто собирается начать свое дело. С 2021 года по инициативе губернатора в крае действует уникальный проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» и специальный микрозайм. В этом году ввели еще три новых вида: «Реновация», «Кино», «Бизнес молодых. Второй шаг». Фонд предоставляет займы до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев. Для предпринимателей и самозанятых действует ставка от 0,1% до 6,5% годовых.

Подробности программ можно узнать на сайте или по номеру +7(861) 298-08-08, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани индекс промышленного производства на 3,1% выше общероссийского показателя.