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Кондратьев: на Кубани индекс промышленного производства на 3,1% выше общероссийского показателя

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-kubani-indeks-promyshlennogo-proizvodstva-na-3-1-vyshe-obshherossijskogo-pokazatelya
Кондратьев: на Кубани индекс промышленного производства на 3,1% выше общероссийского показателя
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о росте промышленного комплекса региона по всем показателям.

«За семь месяцев индекс промышленного производства по краю составил 108% — на 3,1% больше, чем общероссийский. Наиболее существенный рост показывает кожевенная отрасль, легкая и фармацевтическая промышленность, производители готовых металлических изделий. Также вырос объем отгрузки продукции собственного производства, превысив 277,3 млрд рублей», — рассказал Кондратьев журналистам.

По словам главы региона, от отраслевых предприятий в бюджет пришло 11,5 млрд рублей, это более чем на 20% больше аналогичного уровня 2022 года. Он добавил, что такого роста добились благодаря поддержке отрасли и увеличению инвестиционной активности. Предприятия вкладываются в развитие производств, а также в открытие новых заводов и линеек продукции.

Только за первый квартал 2023 года объем инвестиций в основной капитал в сфере промышленности составил более 14 млрд рублей, сообщил замглавы региона Александр Руппель. Показатель роста превышает более чем в два раза результаты прошлого года.

Вице-губернатор отметил, что в крае действуют новые меры поддержки импортозамещающих производств.

«Это финансирование до 30% затрат производителей на создание или развитие таких предприятий. Также это заем «Импортозамещение» краевого Фонда развития промышленности под 0,1% годовых. В целом предприятия могут получить поддержку по 10 направлениям субсидирования в рамках отраслевой программы развития краевой промышленности и льготные займы по 16 программам ФРП региона» — цитирует Александра Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

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