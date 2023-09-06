Кондратьев: летом около 300 тыс. ребят со всей России отдохнули в лагерях и санаториях Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подвел итоги летней детской оздоровительной кампании в регионе.

Летом на Кубани работали более 1,5 тыс. организаций детского отдыха и оздоровления.

«Краснодарский край — главная детская здравница России. За лето наши лагеря и санатории приняли 300 тыс. ребят со всей страны, в том числе с новых территорий. Для них организовали тематические смены в стационарных, пришкольных и палаточных лагерях. Мальчишки и девчонки изучали различные науки, занимались спортом и творчеством, но самое главное — хорошо отдохнули, оздоровились и зарядились энергией на весь год», — подчеркнул глава Кубани.

До конца года кубанские курорты примут еще около 50 тыс. детей. Оздоровительная детская кампания в здравницах Краснодарского края продолжится до конца декабря. Ее бюджет в этом году составил порядка 2,8 млрд рублей.

Часть средств направили на покупку более 40 тыс. путевок для юных жителей края по программе «Дети Кубани». Благодаря этому на море побывали 20 тыс. сирот, ребят из многодетных семей, детей с особенностями развития, а также тех, кто остался без попечения родителей или находится в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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