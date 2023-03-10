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С начала года на горнолыжных курортах Сочи отдохнули 700 тыс. человек

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-na-gornolyzhnyh-kurortah-sochi-otdohnuli-700-tys-chelovek
С начала года на горнолыжных курортах Сочи отдохнули 700 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Такую статистику привели во время заседания городского оперштаба по проведению зимнего сезона.

Каждый день трассы горнолыжных курортов Красной Поляны принимают около 12 тыс. туристов. Средняя загрузка отелей в горном кластере сейчас на уровне 60%.

На горнылыжных курортах работают популярные турпрограммы. Для посетителей доступны прогулочные и единые ски-пассы. В ближайшие дни в горах выше более 1 тыс. метров будет слабая лавиноопасность. Эти данные учитывают при открытии трасс.

«Несмотря на совсем весеннюю погоду на побережье Сочи, в горах активно продолжается зимний сезон. Сочи сейчас принимает в гости и любителей лыж, и тех, кто приехал погреться у моря после снегопадов», — цитирует вице-мэра Сочи Инну Петухова пресс-служба администрации города-курорта.

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