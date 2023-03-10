С начала года на горнолыжных курортах Сочи отдохнули 700 тыс. человек
Такую статистику привели во время заседания городского оперштаба по проведению зимнего сезона.
Каждый день трассы горнолыжных курортов Красной Поляны принимают около 12 тыс. туристов. Средняя загрузка отелей в горном кластере сейчас на уровне 60%.
На горнылыжных курортах работают популярные турпрограммы. Для посетителей доступны прогулочные и единые ски-пассы. В ближайшие дни в горах выше более 1 тыс. метров будет слабая лавиноопасность. Эти данные учитывают при открытии трасс.
«Несмотря на совсем весеннюю погоду на побережье Сочи, в горах активно продолжается зимний сезон. Сочи сейчас принимает в гости и любителей лыж, и тех, кто приехал погреться у моря после снегопадов», — цитирует вице-мэра Сочи Инну Петухова пресс-служба администрации города-курорта.
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