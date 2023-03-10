Кондратьев поручил создать все условия для комфортного и безопасного летнего отдыха в Сочи
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание с участием вице-губернатора Андрея Прошунина, мэра Сочи Алексея Копайгородского и управляющего директора международного аэропорта Алексея Комарова.
На совещании говорили о подготовке транспортной инфраструктуры Сочи, а также обсудили логистику отдыхающих. Губернатор отметил, что в Сочи летом ожидается большое число туристов.
«Важно не просто принять отдыхающих, но и сделать это на самом высоком уровне. Создать все условия для комфортного и безопасного отдыха, чтобы гости обязательно захотели к нам вернуться. С учетом опыта прошлого года мы должны грамотно организовать транспортную логистику. Особое внимание уделить вопросам антитеррористической защищенности», — подчеркнул глава региона.
Вениамин Кондратьев поручил подготовить сочинскую городскую инфраструктуру, продумать способы увеличения пропускной способности дорог, а также сделать работу общественного транспорта удобной для отдыхающих.
Алексей Копайгородский сообщил о том, что в порядок привели проблемные участки дорог, в том числе в Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах. К июню завершат все объекты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
С конца марта аэропорт перейдет на летнее расписание, он будет обслуживать более 20 международных и около 60 внутренних рейсов. С мая увеличится число поездов дальнего следования.
Мэр Сочи отметил, что особое внимание на курорте уделят вопросам безопасности детских туристических групп.
«Впервые в этом году на всех железнодорожных вокзалах для них определены отдельные помещения, без доступа посторонних. Маршруты движения составлены так, чтобы с другими пассажирами детские группы не пересекались», — сказал Алексей Копайгородский.
Кроме того, для удобства жителей и гостей городской транспорт будет работать до 23:00. Запустят дополнительные маршруты в Лазаревском и Адлерском направлениях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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