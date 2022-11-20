С начала года на дорогах Сочи в ДТП погибли 39 человек
Происшествия
20.11.2022 12:20
Об этом в День памяти жертв ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.
В Госавтоинспекции Сочи напомнили, что дорожное движение — источник большой опасности и требует соблюдения ПДД как водителями, так и пешеходами.
«За истекший период 2022 года на дорогах нашего города погибло 39 человек», — сообщает прес-служба ведомства в Telegram.
По данным статистики, с начала года в Сочи зафиксировали 438 ДТП. В них пострадали 565 человек.
День памяти жертв ДТП отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября.
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