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С начала года на дорогах Сочи в ДТП погибли 39 человек

Происшествия
20.11.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-na-dorogah-sochi-v-dtp-pogibli-39-chelovek
С начала года на дорогах Сочи в ДТП погибли 39 человек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом в День памяти жертв ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

В Госавтоинспекции Сочи напомнили, что дорожное движение — источник большой опасности и требует соблюдения ПДД как водителями, так и пешеходами.

«За истекший период 2022 года на дорогах нашего города погибло 39 человек», — сообщает прес-служба ведомства в Telegram.

По данным статистики, с начала года в Сочи  зафиксировали 438 ДТП. В них пострадали 565 человек.

День памяти жертв ДТП отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября.

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