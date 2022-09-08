С начала года Мостовский район посетили 210 тыс. туристов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За последние 5 лет турпоток в Мостовский район увеличился в 2,2 раза. С начала года район принял 210 тыс. отдыхающих. Планируется, что по итогам года число туристов достигнет 300 тыс. человек.

Увеличение турпотока способствовало росту доходов и числа объектов курортной сферы. Туробъекты Мостовского района посетил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

«Главное богатство и «бренд» Мостовского района — знаменитые термальные источники. Сегодня открыты четыре месторождения, действует 28 скважин. На территории муниципалитета находится санаторий «Березки», который использует термальную воду в оздоровительных программах. Еще 16 отелей предлагают бассейны на базе термальных источников. И популярность такого отдыха растет с каждым годом. Этим объясняется инвестиционная активность в районе», — сказал Зарицкий.

В настоящее время на базе гостиничного СПА-комплекса «Кремниевые термы» в станице Ярославской создается бальнеологический курорт. Там планируют построить новые отели высоких категорий, большой многофункциональный конгресс-центр и объекты туристической инфраструктуры. Объем инвестиций — 12 млрд рублей.

Также Зарицкий обсудил с представителями регионального минприроды, руководством района и экологами вопросы преобразования Псебайского заказника в природный парк. Это позволит развивать на этой территории активные виды туризма. Участники совещания подчеркнули, что при решении этого вопроса необходимо соблюсти баланс между сохранением природы и развитием сети маршрутов. Также обсудили тему транспортной логистики. Зарицкий отметил, что создание в будущем инфраструктуры для малой авиации позволит стимулировать развитие сферы гостеприимства, а также поможет создать новые популярные туристические локации на удаленных территориях региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона.