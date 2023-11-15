С начала года краевой маткапитал получили более 4 тыс. многодетных семей Кубани

На Кубани размер краевого материнского капитала превышает 147 тыс. рублей. Средства выплачивают по нацпроекту «Демография».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что поддержка многодетных семей — один из главных приоритетов властей.

«На Кубани при рождении третьего или последующих детей родители получают краевой материнский капитал. С начала года средствами уже распорядились более 4 тыс. семей», — рассказал глава региона.

В этом году на выплаты краевого маткапитала направили более 880 млн рублей. Уведомления на получение этой господдержки с начала года получили 6,5 тыс. многодетных семей. Они могут направить средства на лечение детей, погашение ипотеки (если семья прожила в крае не менее трех лет), а также на иные цели по достижении ребенком трех лет. Сейчас на учете в органах соцзащиты региона состоят 92,8 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают более 309 тыс. детей.

Подробнее о получении краевого маткапитала можно узнать на сайте минтруда региона, по номеру горячей линии 8-(800)-55-000-55, в МФЦ или управлении соцзащиты по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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