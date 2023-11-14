Приблизить размер маткапитала к стоимости жилья предложили в Госдуме РФ

Изначально материнский капитал вводили, чтобы помочь семьям приобрести жилье. Однако с ростом цен на недвижимость эффективность этой меры поддержки сильно снизилась.

В связи с этим член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Алехин выступил с предложением провести индексацию выплат по материнскому капиталу.

«Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была», — подчеркнул депутат.

Он привел в пример стоимость однокомнатной квартиры в Омске, которая сейчас в среднем обойдется в 4 млн рублей. При этом парламентарий не поддержал идею установить прогрессивную шкалу выплат маткапитала, так как, по его словам, нельзя привязывать размер этой госпомощи к демографической ситуации в каждом отдельном регионе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Lenta.ru.

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