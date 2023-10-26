Депутат Госдумы Бессараб выступила против возрастных ограничений для маткапитала

Ранее в Государственной Думе предложили программу выдачи материнских капиталов, установив ограничение по возрасту в 25 или 30 лет.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб, входящая в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранам, раскритиковала эту идею. По ее словам, маткапитал в России необходимо выдавать без привязки к возрасту женщин.

«Категорически не поддерживаю. Если такая законодательная инициатива поступит на рассмотрение в Госдуму, буду голосовать однозначно против», — сказала Бессараб.

Парламентарий добавила, что введение возрастных ограничений для получения материнского капитала — это дискриминация женщин. По ее словам, девушки после 25 лет только начинают выходить замуж, а до этого уделяют много времени учебе и карьере, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», программу выдачи материнских капиталов в России планируют пересмотреть при продлении в 2026 году.