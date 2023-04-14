С начала года компенсацию за газификацию внутри земельного участка получили более 1 тыс. жителей Кубани

Компенсация за газификацию внутри участка составляет 105 тыс. рублей. На эти цели из бюджета Краснодарского края направили свыше 100 млн рублей.

Об этом 14 апреля сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

«В прошлом году в рамках исполнения поручения Президента мы увеличили выплату гражданам с 75 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Сегодня компенсация составляет до 105 тыс. рублей в связи с ежегодной индексацией. В 2022 году господдержкой воспользовались около 600 человек, а в этом году — уже более тысячи жителей региона», — сказал Прошунин.

На Кубани утвердили новый порядок, по которому средства перечисляют напрямую на расчетный счет газораспределительной организации. Это позволит снизить финансовую нагрузку на жителей. Раньше компенсацию выплачивали после того, как жители оплачивали и подключали газ.

Компенсацию могут получить 17 категорий граждан. В их числе инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, многодетные семьи, мобилизованные, контрактники, добровольцы СВО, а также члены их семей.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Консультации предоставляют по телефону 8(800)250-55-03 оп будням с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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