С начала года клещи покусали 92 человека на Кубани

Этот показатель вырос на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В медицинские организации Краснодарского края с жалобами на укусы клещей обратились 292 человека.

Специалисты связывают активность клещей с ранним подъемом температуры окружающей среды. Они рекомендуют во время пикников и походов по лесам не забывать носить закрытую светлую одежду, обработав ее спреем от клещей.

«Не забывайте осматривать себя. При укусе клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию, а после, по возможности, сдать его на исследование», — напомнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Читайте также: женщина едва не умерла после укуса осы в горах Сочи.