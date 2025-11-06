С начала года капремонт выполнили в девяти медучреждениях Кубани

Капитальный ремонт провели в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

После капремонта в городской поликлинике № 19 в Краснодаре открыли кабинет флюорографии. В помещении заменили инженерные коммуникации и обновили внутреннюю отделку. Кроме того, создали комфортную зону ожидания для пациентов.

Также кабинет полностью переоснастили. Заменили старый флюорограф на современный аппарат, который значительно снижает лучевую нагрузку на пациента.

Модернизация флюорографического кабинета нацелена прежде всего на повышение комфорта и удобства для пациентов. К поликлинике прикреплено свыше 50 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

