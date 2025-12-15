С начала года диспансеризацию и профосмотры прошли 3,9 млн жителей Кубани

Профилактика и раннее выявление заболеваний соответствуют задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что с начала года профосмотры и диспансеризацию прошли 2,8 млн взрослых жителей Кубани и более 1,1 млн детей.

«Такие обследования позволяют выявить широкий спектр заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, нарушения зрения и слуха, злокачественные новообразования. Но главное — своевременно начать лечение и предотвратить осложнения. Также диспансеризация помогает контролировать течение уже выявленных заболеваний», — сказал Филиппов.

Для организации обследования коллективов предприятий и учреждений применяется выездной формат работы. Таким образом с начала года обследования прошли порядка 67 тыс. человек.

Профосмотры и диспансеризацию можно пройти бесплатно. Для этого нужно обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства. Жители отдаленных населенных пунктов могут пройти обследования в рамках акции «Диспансеризация». В районы еженедельно выезжают специалисты краевой клинической больницы №1. В текущем году медики посетили 54 населенных пункта, обследования в рамках акции прошли более 2,5 тыс. человек.

Подробную информацию о диспансеризации можно получить на официальном портале Минздрава РФ «Так здорово», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

