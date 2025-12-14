Бесплатную диспансеризацию проведут для жителей Краснодара 17–19 декабря

Такие профилактические мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» в течение трех дней с 9:00 до 14:00 будет принимать жителей Краснодара.

В Прикубанском округе краевой столицы бесплатную диспансеризацию можно будет пройти 17 декабря на улице 1 Мая, 47/1.

В поселке Березовом медкомплекс будет работать 18 декабря в СНТ «Ясенево».

Также бесплатное экспресс-обследование смогут пройти жители Молодежного микрорайона 19 декабря в сквере «Изумрудный».

Все желающие смогут измерить свое артериальное давление, сделать анализ общего холестерина и глюкозы в крови, проверить здоровье сердца с помощью системы «Кардиовизор». По всем возникшим вопросам пациентов проконсультирует врач-терапевт.

Для прохождения медобследования нужно взять с собой паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

