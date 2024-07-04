С начала года более 600 млн литров алкоголя произвели на Кубани

Среди общего объема 83% приходится на крепкий алкоголь и вино, остальное ― пиво и пивные напитки. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 32%.

Объем розничной продажи алкоголя в крае за шесть месяцев составил 175 млн л, что на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный. По его словам, рост производства и потребления объясняется выходом бизнеса из серой зоны и легализацией рынка алкоголя.

«Об этом говорит и увеличение поступлений от акцизов ― за семь лет доход в бюджет от них вырос в четыре раза и составил 11 млрд рублей. За последний год рост составил 19%», ― добавил он.

Производство алкоголя в этом году обсудили заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе, которое прошло в Краснодаре. По его итогам перед муниципалитетами поставили ряд задач по предотвращению нарушений в области розничной продажи алкоголя. Так, важно обращать внимание на факты реализации алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, точках без лицензии, продаже продукции без маркировки и документов.

С начала года обнаружили 78 уголовных преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя. Изъяли свыше 142 т контрафакта. К уголовной ответственности привлекли 49 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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