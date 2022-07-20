С начала года более 330 тыс. туристов посетили агрофирмы Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

На Кубани сельский туризм сейчас пользуется небывалой популярностью. Отдыхающие чаще всего выбирают винодельни и сыроварни, где можно не только побывать на производстве, но и продегустировать продукцию.

Также туристы любят рыбалку и конные прогулки, набирают обороты и чайные туры. Всего в крае отдыхающих готовы принять более 100 сельхозпредприятий. Как сообщили в администрации региона, число таких объектов из года в год будет только расти.

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