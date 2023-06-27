С начала года более 22 тыс. литров нелегального алкоголя изъяли из магазинов в Сочи

В борьбе с нелегальным алкоголем Сочи входит в число лидеров в пределах Кубани и ЮФО.

«В Сочи функционирует рабочая группа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, в которую входят сотрудники мэрии и УВД по городу Сочи. Тесное взаимодействие с общественниками дает результат: за полгода из оборота изъято более 22 тыс. литров нелегального алкоголя», — рассказал глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Он отметил, что продукция в общепите и магазинах должна быть хорошего качества, и обстановка в этой сфере сейчас спокойная. По его словам, комфортный отдых сочинцев и гостей города станет лучшей оценкой этой работы.

В Сочи за последние два года отмечают положительную динамику по предотвращению продажи нелегального алкоголя. Так, за 2022 год из незаконного оборота изъяли свыше 123 тыс. литров алкоголя, это на треть больше, чем за предыдущий период. Наибольший объем изъятого алкоголя приходится на летний сезон. В отношении нарушителей возбуждаются уголовные и административные производства. Всю изъятую продукцию помещают на хранение в УВД по Сочи, а после решения суда уничтожают.

Нелегальным признается алкоголь, реализация которого осуществлялась без лицензии и сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность. Для приема обращений от граждан в администрации работает горячая линия. Звонки принимаются по телефонам: 266-06-30 и 266-06-13, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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