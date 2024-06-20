С начала года более 130 км сетей водоотведения промыли в Краснодаре

«Росводоканал Краснодар» проводит работы в плановом порядке.

Промывка снижает риск возникновения аварийных ситуаций, засоров и обеспечивает штатную работу коммуникаций и насосных станций. Гидродинамическая промывка ― экологичный и безопасный метод. Ее проводят без использования химических реагентов. Всего до конца года запланировано промыть 198 км сетей водоотведения.

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