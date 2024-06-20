Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

С начала года более 130 км сетей водоотведения промыли в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-bolee-130-km-setej-vodootvedeniya-promyli-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

«Росводоканал Краснодар» проводит работы в плановом порядке.

Промывка снижает риск возникновения аварийных ситуаций, засоров и обеспечивает штатную работу коммуникаций и насосных станций. Гидродинамическая промывка ― экологичный и безопасный метод. Ее проводят без использования химических реагентов. Всего до конца года запланировано промыть 198 км сетей водоотведения.

Читайте также: прерванное на время ремонта водоснабжение начали восстанавливать в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях