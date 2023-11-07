С начала года 6,2 тыс. человек посетили занятия «Школы здоровья» на Кубани

В основном лекции «Школы здоровья» в Краснодарском крае посещают люди старшего возраста. Однако отмечается интерес и среди молодых людей.

Следующее занятие «Школы здоровья» пройдет 8 ноября в Краснодаре. Оно будет посвящено профилактике заболеваний органов дыхания.

Слушателей ждут по адресу: ул. им. Воровского, 182. Лекция будет идти с 11:00 до 12:00.

«Обсудим основные симптомы острых инфекционно-воспалительных заболеваний, при которых необходимо сразу же обращаться к врачу», — рассказала врач-методист Центра общественного здоровья Марина Долгушкина.

Можно также посмотреть онлайн-трансляцию лекции в Telegram-канале Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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