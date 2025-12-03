С начала года 127 аварий с участием электросамокатов произошло в Краснодаре

Уже больше года на самых оживленных улицах краевой столицы установлены знаки, запрещающие движение на электросамокатах, однако количество ДТП с их участием только растет. В этом году в краевой столице произошло 127 ДТП с участием СИМ, в которых 134 человека получили травмы.

В краевой столице уже долгое время действуют ограничения скорости и даже запреты на самых оживленных улицах.

«По тротуарам на улице Красной можно ездить со скоростью до 15 км/ч. По центральной пешеходной аллее проехать не получится — тут полный запрет, самокат автоматически замедляется, пищит, рычаг газа перестает реагировать на нажатие», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Майкл Шнырев.

Блокировка движения срабатывает не всегда: GPS работает не идеально. Если самокат личный, то остается надеяться лишь на сознательность водителей.

«В Краснодаре присутствуют 26 зон, на которых действует ограничение в 15 км/ч, 30 зон с запретом движения шеринговых электросамокатов. Фиксируются правонарушения сотрудниками отдельного батальона ГАИ, и совместно проводим рейдовые мероприятия с шеринговыми компаниями по пресечению и профилактике правонарушений», — подчеркивает начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции управления МВД России по Краснодару Владимир Петраков.

В разных регионах и даже городах регулируют движение СИМ по-своему: в Геленджике запретили движение на набережных, а в Ростове-на-Дону, Москве, Петербурге их вводят точечно. Благовещенск стал первым городом в стране, где полностью запретили использование электросамокатов, а в Сочи открыли 10 бесплатных парковок, чтобы разгрузить оживленные тротуары.

«Принято решение о запрете передвижения СИМ в 37 зонах, а также с ограничением скорости передвижения и снижением ее до 5/10/15 км/ч на 47 зонах», — говорит заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Электрические СИМ — относительно новый вид транспорта, поэтому законодатели пока еще не определились, как их правильно регулировать. Одни эксперты считают, что безопасность людей важнее и нужно скорее запретить электросамокаты. Другие полагают, что от блокировок пострадают шеринговые сервисы, а каждого нарушителя можно отследить.

