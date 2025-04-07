С начала 2025 года в Краснодарском крае родились более 12 тыс. малышей

Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Она уточнила, что из 12 тыс. малышей — 109 двойняшек и одна тройня. При 351 ребенок родился благодаря процедуре ЭКО.

Минькова подчеркнула, что на Кубани будущим мамам уделяют большое внимание. Например, в течение этой недели в медучреждениях региона будут проводить тематические мероприятия, приуроченные Дню беременных, который отмечают во всем мире 7 апреля.

Также в рамках проекта «Академия материнства» в перинатальном центре Детской краевой клинической больницы врачи проводят для женщин специальную подготовку к рождению малыша.

«Также семьям предоставляются различные виды помощи — единовременное пособие и выплаты по беременности и родам. Будущие мамы могут получить и родовой сертификат, позволяющий бесплатно наблюдаться во время беременности и проходить медицинские осмотры. Этот документ дает право самостоятельно выбрать женскую консультацию и роддом», — поделилась Минькова.

Читайте также: Анна Минькова рассказала о враче Коваленко, работающей в Госпитале ветеранов войн.