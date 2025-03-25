Минькова рассказала о враче Коваленко, работающей в Госпитале ветеранов войн

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 25 марта в своем Telegram-канале в рамках рубрики #ЛицаСоцсферы рассказала о враче-неврологе Ирине Коваленко, посвятившей медицине уже 40 лет своей жизни.

Из них 30 лет — она работает с пациентами Госпиталя ветеранов войн, которые нуждаются в особой заботе.

«Ежедневно Ирина Коваленко помогает военным, пожилым и ветеранам Великой Отечественной войны восстановиться после тяжелых травм, обрести новую надежду на будущее. Благодаря ее работе пациенты вновь учатся передвигаться, говорить и постепенно возвращаются к привычной жизни. Для Ирины Михайловны нет ничего важнее, чем вернуть человеку возможность радоваться каждому дню», — поделилась вице-губернатор.

Анна Минькова добавила, что кроме медицины, Ирина увлекается литературой и поэзией. В детстве она мечтала стать журналистом или педагогом, но, прислушавшись к совету мамы, отучилась врачом. Однако она сохранила в себе любовь к слову, и уже выпустила пять сборников стихотворений.

Ранее Анна Минькова рассказала о двух фельдшерах из Новороссийска — Ольге Зеликовой и Ольге Щербаковой. Они приняли у жительницы поселка Верхнебаканский роды, которые случились неожиданно. Медикам пришлось организовать импровизированный родильный зал прямо в салоне скорой помощи.

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