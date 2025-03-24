С начала 2025 года Центры реабилитации СФР приняли 2,5 тыс. участников СВО

В Центрах реабилитации Социального фонда России ветераны специальной военной операции получают санаторное лечение и услуги по медицинской реабилитации. В среднем, такой курс длится 22 дня.

С начала этого года Центры уже приняли 2,5 тыс. демобилизованных бойцов СВО, а до конца года всего планируют принять около 17 тыс. человек. Для каждого бойца в ходе их лечения специалисты разрабатывают индивидуальные программы восстановления с учетом конкретных травм и заболеваний.

Направление в профильное учреждение могут оформить все клиентские службы Социального фонда, вне зависимости от места проживания участника СВО. Кроме того, с марта этого года заполнить и подать заявление можно через портал «Госуслуги». Вместе с тем нужно представить документы медучреждения, подтверждающие наличие показаний и отсутствие противопоказаний к медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению. Если у участника СВО их нет, то в их получении ему помогают в территориальных офисах Соцфонда.

«Решение о направлении на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления. В течение дня после этого Социальный фонд сообщает ветерану о результатах», — уточнили на официальной сайте СФР.

Кроме того, ветеранам, которые направлены в Центры на реабилитацию, предоставляют компенсацию затрат на проезд до учреждения и обратно (компенсации подлежит проезд почти на любом виде транспорта, в том числе поезд, самолет, водный транспорт, автобус и даже личный автомобиль). Для этого нужно подать заявление, приложив документы, подтверждающие проезд.

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