С начала 2024 года жители Кубани отдали мошенникам более 4 млрд рублей

Полицейские Краснодарского края запустили информационную кампанию «Клади трубку»: во многих муниципалитетах уже прошли профилактические беседы с людьми о том, как уберечь себя от телефонных мошенников.

Кроме того, кубанцам раздали листовки с разъяснительной информацией и контактными телефонами полиции. А в социальных сетях запустили ролик, в котором рассказывают о самых распространенных схемах кибермошенничества.

«Цели кампании — рассказать о популярных преступных схемах, научить людей распознавать аферистов и вовремя прерывать с ними телефонный разговор», — рассказал начальник отдела по работе со СМИ главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Только в этом году 15 тыс. жителей Кубани отдали мошенникам более 4 млрд рублей. Правоохранители напоминают, что если вы стали жертвой кибермошенников, необходимо сообщить об инциденте в ближайшую дежурную часть или позвонить по номеру «102».

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