С начала 2024 года на Кубани очистили свыше 230 км русел рек

Расчистка русел от мусора, поваленных деревьев и листьев поможет снизить вероятность образования заторов и возникновения ЧС, предотвратить последствия паводков и сократит риски материального ущерба. Работы проводят за счет средств краевого бюджета.

«В текущем году 22 муниципальным образованиям края было направлено свыше 100 млн рублей на расчистку 260 км рек. На сегодняшний день уже 20 муниципальных образований завершили работу, расчищено свыше 230 км рек на 35 участках», — рассказала ведущий консультант министерства ГО и ЧС Краснодарского края Светлана Гусева.

На территории Кубани протекает около 8 тыс. рек. В крае ежегодно ведут работы по улучшению состояния водных артерий.

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