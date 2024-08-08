Порядка 200 км русел рек очистили от поваленных деревьев в Краснодарском крае

Работы уже завершили в 16 районах Кубани на 27 участках рек. Еще предстоит очистить 17 участков от карча в 7 муниципалитетах.

На очистку русел в Апшеронском, Белореченском, Крымском, Новокубанском, Туапсинском районах, а также в Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи из краевого бюджета дополнительно направили 101 млн рублей.

Всего до конца года в крае от поваленных деревьев очистят 44 участка рек. Эта работа позволяет не допустить возникновения заторов и блокировки течения воды по руслам.

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