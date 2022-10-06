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С начала года миграционный прирост в Краснодарском крае сократился в 3,5 раза

Общество
06.10.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-2022-goda-migratsionnyj-prirost-v-krasnodarskom-krae-sokratilsya-v-3-5-raza
С начала года миграционный прирост в Краснодарском крае сократился в 3,5 раза
Фото Геннадия Аносова, «Кубань 24»

По статистике, с января по июль на Кубань прибыли 89 тыс. 205 человек. Покинули регион за этот период 82 тыс. 293 человека.

В результате миграционный прирост в Краснодарском крае с начала 2022 года составил 6 тыс. 912 человек. Это в 3,5 раза меньше аналогичного показателя за прошлый год. Тогда миграционный прирост составил 25 тыс. 105 человек.

Численность постоянного населения Кубани на 1 августа 2022 года составила 5 млн 676 тыс. человек.

Естественная убыль населения в регионе за январь-июль составила 17 тыс. 907 человек. За этот период в крае родился 30 тыс. 451 ребенок и умерли 48 тыс. 358 человек. Убыль населения Кубани за аналогичный период прошлого года составила 18 тыс. 38 человек, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

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