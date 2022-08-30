С начала 2022 года Анапу посетили более 3 млн туристов

Фото пресс-службы администрации Анапы

С начала года в курортный город приехали более 3,2 млн туристов. В бархатный сезон планируется загрузка до 80%.

Пик загрузки анапских гостиниц выпал на июль, тогда заполняемость была 90%. Всего с мая по конец августа работали более 1,5 тыс. гостиниц и санаториев.

Также на курорте работают 23 лагеря, за 4 смены в них оздоровились 70 тыс. детей. За пятую смену планируют принять еще около 10 тыс. школьников.

В Анапе работают 33 туристических объекта, с начала года их посетили более 722 тыс. отдыхающих, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Читайте также: Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов.