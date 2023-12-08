На Белореченском мусоросортировочном комплексе собрали 10,5 тыс. тонн вторсырья

Региональный оператор «Крайжилкомресурс» отбирает более 18 фракций вторсырья, которые затем используют производители товаров.

По словам замминистра ТЭК и ЖКХ края Марии Краснощековой, с начала 2023 года на мусоросортировочном комплексе в Белореченске отобрали более 10,5 тыс. т вторсырья, из них 2,2 тыс. т пластиковых отходов, более 2,4 тыс. т стеклобоя и более 2,6 тыс. т макулатуры.

Чтобы отобрать вторсырье для переработки, все поступающие отходы сначала взвешивают, затем проверяют на радиационный фон и направляют на разгрузку.

«После на специальную установку, где методом просеивания отделяют органические отходы. После этого отходы попадают на мусоросортировочный комплекс. В него входят две стационарные линии сортировки и одна мобильная. На сортировочном конвейере ведут ручную обработку по фракциям. Раздельно собранное сырье прессуют и направляются на предприятия», — рассказала замминистра.

Белореченский полигон принимает большой объем отходов. Было принято решение о его реконструкции. Работы начнут в начале 2024 года. Документы уже прошли госэкспертизу. После реконструкции полигон будет соответствовать всем требованиям.

Здесь сделают площадку компостирования и систему дегазации, повысят мощность системы сбора и очистки фильтрата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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