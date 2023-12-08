Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Росприроднадзор: Староминский мусорный полигон полностью исчерпал свои ресурсы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosprirodnadzor-starominskij-musornyj-poligon-polnostyu-ischerpal-svoi-resursy
Росприроднадзор: Староминский мусорный полигон полностью исчерпал свои ресурсы
Фото пресс-службы Росприроднадзора

К такому выводу сотрудники природоохранного ведомства пришли после плановой проверки ООО «СтройДизайн», эксплуатируюшего полигон ТКО возле станицы Староминской.

После проведения маркшейдерского исследования специалисты пришли к выводу, что Староминский полигон уже полностью исчерпал свою проектную вместительность.

По данному факту возбудили административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ. Росприроднадзор будет через суд добиваться приостановки работы Староминского мусорного полигона, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии» сказал, что закрытый полигон в станице Полтавской не возобновит работу.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях