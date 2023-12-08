Росприроднадзор: Староминский мусорный полигон полностью исчерпал свои ресурсы

К такому выводу сотрудники природоохранного ведомства пришли после плановой проверки ООО «СтройДизайн», эксплуатируюшего полигон ТКО возле станицы Староминской.

После проведения маркшейдерского исследования специалисты пришли к выводу, что Староминский полигон уже полностью исчерпал свою проектную вместительность.

По данному факту возбудили административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ. Росприроднадзор будет через суд добиваться приостановки работы Староминского мусорного полигона, сообщает пресс-служба ведомства.

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