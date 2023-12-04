Кондратьев: закрытый полигон в станице Полтавской не возобновит работу

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил во время «Прямой линии» 4 декабря.

Мусорный полигон в станице Полтавской перестал принимать отходы. По словам главы Краснодарского края, на этой территории проведут рекультивацию. Объект включат в специальную программу Минприроды.

«Полигон свою работу не возобновит — это моя принципиальная позиция. Проблема решена благодаря инициативности жителей и в их интересах», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что после обращения местных жителей выехал на полигон в Полтавскую и понял, что его нельзя оставлять в таком состоянии. Глава региона дал ответственному регоператору время, чтобы исправить ситуацию, но в назначенный срок этого не произошло.

Кондратьев подчеркнул, что Полтавский полигон не приостановлен, а именно закрыт. Отходы на этой территории начали складировать с 1992 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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