Кондратьев: проконтролируем все 10 тыс. обращений, поступивших на «Прямую линию»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отвечал на вопросы жителей во время «Прямой линии» более четырех часов.

За это время удалось обсудить 35 вопросов. Они были посвящены социальным объектам, общественному транспорту, дорогам, коммунальному хозяйству и газификации. Обращения жителей также касались поддержки семей бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, и обманутых дольщиков.

«Поступило более 10 тыс. обращений — больше всего от жителей Краснодара, Новороссийска, Анапы, Сочи и Туапсинского района. И те вопросы, которые не были озвучены в эфире, без внимания не оставим», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор поблагодарил каждого, кто задал вопрос для «Прямой линии» и пообещал взять на контроль и предметно разобраться с каждым поступившим обращением.

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