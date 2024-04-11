С мая между Сочи и Астраханью начнет ходить сезонный поезд

Поезд будет работать на маршруте Астрахань — Имеретинский курорт. Он будет работать с 27 мая по 29 сентября.

Из Астрахани сезонный поезд будет отправляться в 22:45, а прибывать в конечную точку в 9:04 через день. Из Имеретинского курорта отправление в 21:00, а прибытие в 9:00 через день.

В пути следования поезд будет делать остановки в Адлере, Сочи, Туапсе, Краснодаре, Волгодонске и Волгограде, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

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