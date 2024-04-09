Между Анапой и Астраханью запустят беспересадочный железнодорожный маршрут

Группа беспересадочных вагонов начнет ходить по маршруту Астрахань — Анапа с 27 мая.

Сначала вагоны будут следовать в составе Астрахань — Волгоград, затем Саратов — Анапа. Поезд будет отправляться из Астрахани в 18:00 с 27 мая по 31 августа по определенным датам. Прибытие в Анапу — через день в 20:18.

Из Анапы поезд будет ездить с 29 мая по 2 сентября также по определенным дням. Он будет отправляться в 7:35, прибывать в Астрахань — через день в 13:25. Время отправления и прибытия поездов местное.

В составе предусмотрены вагоны различных классов обслуживания — есть мужские и женские купе, вагон с местами для маломобильных пассажиров и багажное купе, сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

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