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С июля платежи на капремонт в многоэтажках Краснодарского края вырастут на 36,2%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-iyulya-platezhi-na-kapremont-v-mnogoetazhkah-krasnodarskogo-kraya-vyrastut-na-36-2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
С июля платежи на капремонт в многоэтажках Краснодарского края вырастут на 36,2%
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приказ об индексации минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах подписал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Согласно документу, уже с 1 июля текущего года ежемесячный платеж на капремонт в многоэтажках региона вырастет до 9,47 рублей на 1 кв. метр общей площади квартиры. Этот тариф будет действовать как минимум до 31 декабря 2024 года.

Сейчас сумма ежемесячного взноса на капитальный ремонт на Кубани составляет 6,95 рублей за 1 кв. метр. Таким образом, рост размера обязательного платежа составит 36,2%.

Читайте также: цены на газ в Краснодарском крае снова вырастут в 2024 году. Приказ регионального департамента государственного регулирования тарифов об индексации розничных цен на природный газ, реализуемый населению, опубликовали 30 ноября на сайте администрации региона.

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