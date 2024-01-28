С июля платежи на капремонт в многоэтажках Краснодарского края вырастут на 36,2%

Приказ об индексации минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах подписал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Согласно документу, уже с 1 июля текущего года ежемесячный платеж на капремонт в многоэтажках региона вырастет до 9,47 рублей на 1 кв. метр общей площади квартиры. Этот тариф будет действовать как минимум до 31 декабря 2024 года.

Сейчас сумма ежемесячного взноса на капитальный ремонт на Кубани составляет 6,95 рублей за 1 кв. метр. Таким образом, рост размера обязательного платежа составит 36,2%.

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