С гендиректора «ИнжГео» в Краснодаре пытаются взыскать 1,9 млрд рублей

Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкростве.

ООО «Примнефтьгазпроект» подал заявление в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с гендиректора ЗАО НИПИ «ИнжГео» Александра Кошелева сумму в 1,9 млрд рублей.

Расположенная в центре Краснодара компания «ИнжГео» занималась проектированием объекте в нефтегазовой сфере, выполняя заказы для нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и Балтийской трубопроводной системы.

Несмотря на наличие крупных проектов, у «ИнжГео» начались финансовые проблемы в 2008 году. Руководство компании начало конфликтовать между собой. Банкроство юрлица инициировали в 2016 года. Летом 2020 года компанию признали несостоятельной. Ее имущество сейчас находится в залоге у «Газпромбанка», сообщает «РБК-Краснодар».

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