С фасада у входа в Зимний театр Сочи обрушилась штукатурка

Частичное обрушение штукатурки с потолка у входа в Зимний театр на улице Театральная, 2 в центре курорта произошло в ночь на 25 марта, никто не пострадал. Информация об обрушении потолка появилась в соцсетях.

Доступ к аварийному фасаду здания был закрыт еще в 2022 году, тогда аварийную часть огородили при появлении первых признаков обрушения.

Реставрационные работы на аварийном участке начнут в первой половине апреля за счет внутренних ресурсов театра.

Проект комплексной реставрации здания уже получил положительное заключение госэкспертизы. Проектирование велось на основе точной 3D модели театра. На нее из бюджета города выделили 47,4 млн рублей. Сейчас власти города-курорта ведут подготовку необходимой сметной документации и продолжают согласование источников финансирования объемом более 3,5 млрд рублей, прокомментировали в пресс-службе администрации Сочи.

Здание Зимнего театра в Сочи имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Оно построено в 1937 году. Сейчас мероприятия в театре проводят по графику.

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