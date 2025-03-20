Дом мещанина Хачкурузова реставрируют в Краснодаре

В Краснодарском крае по поручению губернатора идут работы по реставрации объектов культурного наследия с целью сохранить исторический облик городов и станиц региона.

Так, в числе таких объектов — дом мещанина Степану Хачкурузова, который расположен в Краснодаре на улице Карасунской. Это здание было построено в кирпичном стиле периода эклектики в начале XX века. Часть площади дома сдавалась в аренду, а в 1922 году его полностью передали муниципалитету. Так, объект начали использовать как многоквартирный дом, где помимо жилых помещений расположились и торговые.

Проектную документацию по восстановлению памятника архитектуры разработали еще в 2023 году. Специалисты провели исследования — историко-архивные, библиографические и натурные, провели анализ состояния объекта и определили технологии его реставрации. Проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, и в 2025 году там стартовали работы.

В доме отремонтирую стены, кирпичный и лепной декор фасадов и интерьеров, кованые ограждения кровли и балкона, а также восстановят, парапетные тумбы, аттики и парадную дверь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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