«С этим роддомом мы уже 20 лет»: жительница Краснодара в шестой раз стала мамой в ККБ № 2

Первого ребенка в роддоме краевой клинической больницы № 2 Елена родила в 2003 году. С дочкой, которая стала шестым ребенком в семье, женщина выписалась из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра 28 февраля.

Девочка появилась на свет 18 февраля.

«Мы очень ее ждали и очень рады, что рожали в этом роддоме, с которым мы вместе уже 20 лет», — сказала Елена.

Она поблагодарила персонал больницы за профессионализм и постоянную поддержку. В день выписки в больницу пришли муж Елены и их пятеро детей.

«Самый старший родился 2003 году. С новорожденной сестренкой их разделяет 20 лет и еще три брата и сестра. И все они родились в нашем роддоме. Действительно здесь рождается счастье!» — сообщает пресс-служба больницы в Telegram.

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