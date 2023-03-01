«С этим роддомом мы уже 20 лет»: жительница Краснодара в шестой раз стала мамой в ККБ № 2
Общество
01.03.2023 14:37
Первого ребенка в роддоме краевой клинической больницы № 2 Елена родила в 2003 году. С дочкой, которая стала шестым ребенком в семье, женщина выписалась из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра 28 февраля.
Девочка появилась на свет 18 февраля.
«Мы очень ее ждали и очень рады, что рожали в этом роддоме, с которым мы вместе уже 20 лет», — сказала Елена.
Она поблагодарила персонал больницы за профессионализм и постоянную поддержку. В день выписки в больницу пришли муж Елены и их пятеро детей.
«Самый старший родился 2003 году. С новорожденной сестренкой их разделяет 20 лет и еще три брата и сестра. И все они родились в нашем роддоме. Действительно здесь рождается счастье!» — сообщает пресс-служба больницы в Telegram.
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