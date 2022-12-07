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С декабря по март курорты Краснодарского края планируют принять 2,5 млн туристов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-dekabrya-po-mart-kurorty-krasnodarskogo-kraya-planiruyut-prinyat-2-5-mln-turistov
С декабря по март курорты Краснодарского края планируют принять 2,5 млн туристов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель на заседании правительственной комиссии.

«В декабре-марте мы ожидаем турпоток на уровне прошлого года — порядка 2,5 млн человек без учета экскурсантов. Глубина бронирования сейчас достигает двух месяцев. Номерной фонд на декабрь-январь в среднем забронирован почти на 40%, в горном кластере — почти на 60%», — сказал Руппель.

Он добавил, что в новогодние праздники средний уровень загрузки отелей на Черноморском побережье составит около 70%, в горном кластере — 90-100%. По словам Руппеля, этой зимой на Кубани туристов будут принимать около 2 тыс. объектов на 220 тыс. мест.

«Внутренний туристический поток страны в зимний период — с декабря 2022 года по март 2023 года, по предварительным оценкам, составит до 18 миллионов человек. Это на 8 % больше, чем в прошлом зимнем сезоне», — отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Политик отметил, что большинство регионов готовится к наплыву большого количества туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи на новогодние праздники загрузка отелей ожидается на уровне 90%.

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