С декабря по март курорты Краснодарского края планируют принять 2,5 млн туристов
Об этом рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель на заседании правительственной комиссии.
«В декабре-марте мы ожидаем турпоток на уровне прошлого года — порядка 2,5 млн человек без учета экскурсантов. Глубина бронирования сейчас достигает двух месяцев. Номерной фонд на декабрь-январь в среднем забронирован почти на 40%, в горном кластере — почти на 60%», — сказал Руппель.
Он добавил, что в новогодние праздники средний уровень загрузки отелей на Черноморском побережье составит около 70%, в горном кластере — 90-100%. По словам Руппеля, этой зимой на Кубани туристов будут принимать около 2 тыс. объектов на 220 тыс. мест.
«Внутренний туристический поток страны в зимний период — с декабря 2022 года по март 2023 года, по предварительным оценкам, составит до 18 миллионов человек. Это на 8 % больше, чем в прошлом зимнем сезоне», — отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Политик отметил, что большинство регионов готовится к наплыву большого количества туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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