С 8 августа в курортной зоне Анапы изменят схему движения автомобилей

Схема автомобильного движения изменится с четверга в районе улицы Ленина и санатория «Кубань».

В соответствии с утвержденной схемой одностороннее движение транспорта организуют на улице Кирова от Ленина до Соборной, а также на улице Соборной — от Кирова до Пушкина.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты своих поездок, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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