Открыли движение по левой части нового моста на трассе Новороссийск — Керчь

Новый четырехполосный мост через реку Старая Кубань возводят в рамках реконструкции федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь.

Работы идут на двух участках 52-73 км и 73-100 км. Дорожники запустили движение по левой части нового моста. В ближайшие дни завершат подготовительные работы на обеих опорах правой половины моста.

До конца августа планируют завершить надвижку пролетного строения. Старый мост к этому времени демонтируют полностью. Общая длина будущего моста составит 74 метра.

На обоих участках готовность искусственных сооружений составляет от 92% до 96%, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новая трасса станет единым скоростным транспортным коридором. Магистраль свяжет дорогу М-4 «Дон» с Крымским полуостровом в обход населенных пунктов Анапы и Темрюкского района.

Реконструкция участка 52-73 км протяженностью 18,38 км включает в себя строительство 10 мостов и путепроводов, 2 надземных переходов и 3 транспортных развязок. Участок пройдет северо-восточнее Витязевского лимана, в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ. На участке 73-100 км длиной 24,18 км построят 7 путепроводов, 3 развязки и 3 надземных пешеходных перехода. Дорога пойдет в обход хутора Белого и станиц Нефтяной и Старотитаровской.